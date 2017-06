In dit artikel

Basefarm neemt The unbelievable Machine Company over

Amsterdam, 13 juni 2017 – Basefarm Group neemt het Duitse The unbelievable Machine Company (*um) over, marktleider in Big Data en Cloud Services in Duitsland en Oostenrijk. Met de overname breidt Basefarm Group haar bestaande marktgebieden Scandinavië en Nederland uit met Duitsland en Oostenrijk. Bovendien breidt ze haar dienstverlening in cloud hosting, security en managed services uit met big data services. Het nieuwe combinatiebedrijf heeft een omzet van meer dan 100 miljoen euro dit jaar.



Basefarm krijgt door de overname toegang tot big data-expertise, -methoden en -tooling. De consultancy-dienstverlening wordt aangevuld met data engineers en data scientists. Basefarm zal in Nederland relevanter worden voor haar grote klanten. Bovendien zal de overname leiden tot nieuwe ‘verticals’ als de maakindustrie, retail en IT.

The unbelievable Machine Company (*um) zal onder haar huidige naam haar dienstverlening in Duitsland en Oostenrijk voortzetten. Ravin Mehta, de huidige Chief Executive Officer van The unbelievable Machine Company, blijft de Country Manager voor Duitsland en Oostenrijk en treedt toe tot het Executive Management Team. Hij wordt ook een belangrijke aandeelhouder van de Basefarm Group. Abry Partners, een private equity investment firma die zich focust op de sectoren media, communicatie en business & information services is de grootste aandeelhouder van de Basefarm Group en ondersteunt de overname.

Toenemende behoefte

“Wij zijn heel blij met de toevoeging van The unbelievable Machine Company aan de Basefarm-familie”, zegt Fredrik Ohlsén, CEO van Basefarm. “*um heeft een groot aantal experts op het gebied van cloud computing en big data met oplossingen waarbij ze haar klanten ook op strategisch en analytisch niveau aansluiting laten vinden op hun bedrijfsprocessen. We zien een toenemende behoefte voor dit soort oplossingen bij onze klanten.” Ohlsén ziet ook een belangrijke gelijkenis: “Net als bij Basefarm zelf, heeft het *um-team zijn focus gericht op zowel het succes van de klant als op de mensen in het hart van de ontwikkeling van het bedrijf zelf. Dit gaat hand in hand met de cultuur binnen Basefarm, dus ik geloof dat dit een perfect match is.”



Nieuwe markten openen

Ravin Mehta, CEO van The unbelievable Machine Company: “Het nieuwe bedrijf combineert Scandinavië, de meest vooruitstrevende datacenter markt ter wereld, met Duitsland, Europa's grootste markt en beroepsbevolking. Hiermee creëert het een daadwerkelijke Europese hybrid cloud-leverancier.” Mehta ziet dan ook veel mogelijkheden. “Ik ben erg enthousiast dat we nieuwe markten voor *um kunnen openen. We gaan door met het leveren van topkwaliteit dienstverlening aan onze klanten, aangevuld met een internationale infrastructuur.”

‘Cool vendor’

Basefarm en *um hebben beide een aanzienlijke staat van dienst in het leveren van diensten aan grote organisaties die hoge niveaus van kwaliteit en zekerheid vereisen. Beide firma's zijn door Gartner uitgeroepen tot ‘Cool Vendor’ op ieders eigen gebied, Application Management en Big Data & Infrastructure (*um).

De financiële gegevens van de transactie zijn niet vrijgegeven. De transactie wordt naar verwachting binnen enkele weken voltooid.